КИК «На Успенской» вышел в финал ежегодного конкурса ТОП ЖК

ГК «Первый Трест» вновь подтвердила свое лидерство. Клубный исторический квартал «На Успенской» вышел в финал ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Башкортостан».
Все жилые комплексы оценивались экспертами сферы недвижимости по 106 критериям, среди которых такие важные для комфорта характеристики, как социальная инфраструктура в пешей доступности, благоустройство и безопасность дворового пространства, эргономика планировочных решений и, конечно же, архитектурные особенности проекта.
— Мы очень рады, что «На Успенской» в очередной раз получил заслуженную оценку среди профессионалов отрасли. Этот квартал регулярно подтверждает свой статус уникального проекта. В 2018 он вошел в ТОП 5 лучших строящихся жилых комплексов бизнес-класса страны по итогам федеральной премии Urban Awards и занял первое место в проекте «Стройконтроль» на РБК Уфа. А в 2020 году одержал заслуженную победу в федеральной премии ТОП ЖК в номинации «Дома повышенной этажности РБ». А этот год мы начинаем с финала премии ТОП ЖК-2021 в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Башкортостан» — поделилась ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест» Наталья Всесвятская.
Напомним, что в 2020 году ГК «Первый Трест» ввела в эксплуатацию уже второй дом в клубном историческом квартале «На Успенской» — «Никольский». Ранее был сдан «Бекетовский». На сегодняшний день уже более 500 семей обрели свой дом в этом квартале.
Справка о компании
ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Башкирии, на данный момент возводит более 500 тыс. кв. м в Уфе. Это семь жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК «Новатор» и ЖК Grand&Grand.
Клубный исторический квартал «На Успенской». Застройщик: АО «ИФЖС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «БИОСФЕРА». Застройщик: ООО «БИОСФЕРА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «БИОСФЕРА-ВЫСОТА». Застройщик: ООО «БИОСФЕРА-ВЫСОТА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Клубный дом «Соты». Застройщик: ООО «Селена». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Уфимский Кремль». Застройщик: ООО «ТРЕСТ №?7». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Grand&Grand». Застройщик ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «НЕБО СТОЛИЦЫ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «НОВАТОР». Застройщик: ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «НОВАТОР». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.