КИК «На Успенской» вышел в финал ежегодного конкурса ТОП ЖК

ГК «Первый Трест» вновь подтвердила свое лидерство. Клубный исторический квартал «На Успенской» вышел в финал ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Башкортостан».



Все жилые комплексы оценивались экспертами сферы недвижимости по 106 критериям, среди которых такие важные для комфорта характеристики, как социальная инфраструктура в пешей доступности, благоустройство и безопасность дворового пространства, эргономика планировочных решений и, конечно же, архитектурные особенности проекта.

— Мы очень рады, что «На Успенской» в очередной раз получил заслуженную оценку среди профессионалов отрасли. Этот квартал регулярно подтверждает свой статус уникального проекта. В 2018 он вошел в ТОП 5 лучших строящихся жилых комплексов бизнес-класса страны по итогам федеральной премии Urban Awards и занял первое место в проекте «Стройконтроль» на РБК Уфа. А в 2020 году одержал заслуженную победу в федеральной премии ТОП ЖК в номинации «Дома повышенной этажности РБ». А этот год мы начинаем с финала премии ТОП ЖК-2021 в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Башкортостан» — поделилась ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест» Наталья Всесвятская.

Напомним, что в 2020 году ГК «Первый Трест» ввела в эксплуатацию уже второй дом в клубном историческом квартале «На Успенской» — «Никольский». Ранее был сдан «Бекетовский». На сегодняшний день уже более 500 семей обрели свой дом в этом квартале.