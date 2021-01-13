Полиция сообщила об отсутствии разрешения на работу у кафе Stal`in doner

Московская закусочная Stal`in doner работала без необходимых для этого документов, сообщило «Интерфаксу» ГУ МВД по столице. Сейчас кафе временно закрыто после полицейской проверки.

«8 января к полицейским обратились граждане с просьбой проверить законность работы пункта общепита на улице Зои и Александра Космодемьянских. Прибывшими сотрудниками установлено, что документация, необходимая для функционирования указанной организации, отсутствует»,— говорится в сообщении ведомства.

Названная в честь Иосифа Сталина точка общепита находится в районе Коптево. Внимание общественности к кафе привлекло присутствие в его меню шаурмы «Сталинская с двойным мясом» и «От Берии с соусом ткемали», а также повар в форме НКВД. В итоге в кафе с проверкой пришла полиция, а само заведение было временно закрыто. Владелец общепита сообщил о конфликтах с полицейскими, требовавшими демонтировать вывеску, и о давлении на арендодателя.

О резонансном заведении — в материале “Ъ” «"За правду", за Сталина, за шаурму».