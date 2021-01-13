13 января, среда
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Холодную воду отключат в 300 домах Сормова 15 января

Плановые ремонтные работы на трубопроводе холодной воды на улице Циолковского в Нижнем Новгороде перенесли на 15 января, сообщили в АО «Нижегородский водоканал». В этот день с 9:00 до 21:00 отключат холодную воду в 300 многоквартирных и частных домах и нежилых зданиях Сормовского района.

Речь идет о домах на улицах Циолковского, Федосеенко, 8 марта, Аральской, Коперника, Волнистой, Беломорской и других. Полный перечень домов опубликован на сайте водоканала. В домах, где воду отключать не планируют, может снизиться напор воды. Водоканал сообщил, что 15 января по району будут курсировать автоцистерны с питьевой водой.

Ранее планировалось провести ремонт и отключить воду в домах 12 января, но из-за сильных морозов плановые работы решили отложить.

Анастасия Еремина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Партнерский проект

Самое читаемое

Интервью

Приложение

Профиль пользователя