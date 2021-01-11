Холодную воду отключат более чем в 300 домах Сормова 12 января

Плановые ремонтные работы на трубопроводе на улице Циолковского будет проводить 12 января Нижегородский водоканал. В связи с этим холодную воду отключат с 9:00 до 21:00 более чем в 110 многоквартирных домах и нежилых зданиях Сормовского района и еще более чем в 200 частных домах. Об этом сообщили в пресс-службе водоканала.

Речь идет о домах на улицах Циолковского, Федосеенко, 8 марта, Аральской, Коперника, Волнистой, Беломорской и других. В домах, где воду отключать не планируют, может снизиться напор воды во время проведения ремонта. Жителям рекомендуют сделать запасы холодной воды с вечера 11 января. В день отключения воды по району будут передвигаться автоцистерны с питьевой водой. Заявку на подвоз воды можно оставить по телефону 246-99-99.

Полный перечень домов, где будут отключать холодную воду, опубликован на сайте водоканала.

Анастасия Еремина