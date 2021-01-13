Прокуратура Татарстана начала проверку после обморожения детей

В Татарстане прокуратура начала проверку по факту обморожения двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что инцидент случился в селе Куркуль в Алексеевском районе в ночь на 13 января. Обморожения получили годовалый мальчик и четырехлетняя девочка. Причины и детали инцидента неизвестны. Пострадавших детей госпитализировали в больницу.

«В настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства и причины случившегося. Надзорные мероприятия проходят в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.

"Ъ-Казань"