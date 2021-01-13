Губернатору Петербурга передали материалы для проверки деклараций единороссов-муниципалов

Глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков получил ответ на свой запрос в администрацию Санкт-Петербурга. Он требовал провести проверку в отношении 22 муниципальных депутатов от «Единой России», у которых в декларациях не оказалось сведений об их имуществе или имуществе детей или супругов. Депутатов-нарушителей обнаружил штаб Алексея Навального в Петербурге.

В среду, 13 января, господину Рыбакову поступил ответ от вице-губернатора Александра Бельского (курирует, среди прочих, комитет территориального развития), в котором сказано, что материалы о 19 единороссах переданы губернатору для принятия решения о проверке. В отношении еще троих ее проводить не будут, так как у двоих необходимые сведения нашлись, а третий был ранее лишен полномочий.

Проверка деклараций единороссов штабом Навального и последующее обращение «Яблока» было ответом на лишение оппозиционных депутатов мандатов, которое инициировал губернатор Александр Беглов и поддержали депутаты партии власти в муниципалитетах.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-СПб” «Единороссы откусили от малоохтинского "Яблока"».

Олег Дилимбетов