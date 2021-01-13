Власти Петербурга выкупили и отремонтировали частный детсад в Сестрорецке

Смольный выкупил и за счет бюджетных средств отремонтировал частный детский сад №25 в Сестрорецке. У дошкольного учреждения появилась новая площадка на улице Николая Соколова, 19.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, микрорайон, в котором находится детсад, расположен обособленно, государственных дошкольных учреждений поблизости не было. Здание нуждалось в ремонте, который решено было провести в несколько этапов. Уже осенью 2020 года новая площадка была открыта для воспитанников. В ближайшее время планируется провести работы по обновлению цоколя и кровли, а также благоустроить территорию, оборудовать прогулочные и спортивные площадки. Ранее детский сад был рассчитан на 60 человек, после ремонта его посещают 150 детей.

“Ъ-СПб” писал, что в 2021 году на выкуп социальных объектов у застройщиков Смольный выделит около 8 млрд рублей.