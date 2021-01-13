В Ярославле ОНФ проверил подготовку проспекта Машиностроителей к перекрытию

В Ярославле активисты регионального отделения ОНФ проверили подготовку к ограничению движения по проспекту Машиностроителей в Заволжском районе, сообщили на официальной странице ярославского ОНФ в соцсетях. Перекрытие проспекта в связи с началом ремонтных работ, намечено на 15 января. Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что движение будет ограничено в течение месяца – до 15 февраля.

Активисты во время рейда проверили, как идет подготовка объездных путей, по которым пустят транспортные потоки во время перекрытия проспекта Машиностроителей. В ОНФ отметили, что на данный момент объездные пути плохо расчищены от снега и не готовы к интенсивным автомобильным потокам. В частности, это относится к улицам Сахарова, Красноборской и Университетской.

«Мы подготовили обращение в мэрию с просьбой убрать снег с улиц. Также необходимо отрегулировать работу светофоров на перекрестках проспекта Авиаторов с улицами Красноборской и Мостецкой. Нельзя допустить, чтобы работы по нацпроекту превратились для жителей в стояние в пробках»,— отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ – Карта убитых дорог» в Ярославской области Тарас Сидорин.

Напомним, что ремонт проспекта Машиностроителей проводится по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы будет выполнять подрядная организация АО ГК «ЕКС». С ней подписан контракт на общую сумму 160,8 млн руб. Завершение ремонта запланировано на август 2021 года. В конце 2020 года подрядчик уже провел на проспекте Машиностроителей модернизацию светофоров, которые были оснащены светодиодной подсветкой. Во время перекрытия проспекта с 15 января по 15 февраля 2020 года будут проведены работы по замене ливневого коллектора на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе.