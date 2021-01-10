В Ярославле на месяц перекроют проспект Машиностроителей

В Заволжском районе Ярославля в пятницу,15 января будет произведено перекрытие участка проспекта Машиностроителей в связи с началом на нем ремонтных работ. По данным мэрии города, ограничение движения будет действовать в течение месяца – до 15 февраля.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что ремонт проспекта Машиностроителей проводится по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы будет выполнять подрядная организация АО ГК «ЕКС». С ней подписан контракт на общую сумму 160,8 млн руб. Завершение ремонта запланировано на август 2021 года. В конце 2020 года подрядчик уже провел на проспекте Машиностроителей модернизацию светофоров, которые были оснащены светодиодной подсветкой.

15 января движение перекрывается из-за того, что начнутся работы по замене ливневого коллектора на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе.

В связи с перекрытием проспекта в мэрии разработали схему объезда. Кроме того, будет изменена схема движения двух городских автобусов. По информации мэрии, маршруты №43 и №98 будут продлены до перекрестка проспекта с улицей Папанина, после они будут поворачивать на улицу Серго Орджоникидзе. Остановочный пункт общественного транспорта «Кинотеатр Аврора», расположенный на четной стороне проспекта Машиностроителей, переносится к дому №16, где будет организован регулируемый пешеходный переход.

Антон Антонов