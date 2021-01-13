Депутаты ЗакСа попросили Смольный расторгнуть договор аренды парковки на юго-западе Петербурга

Депутаты Заксобрания Петербурга от «Единой России» Денис Четырбок и Алексей Цивилев выступили с обращением к губернатору Александру Беглову с просьбой расторгнуть договор, заключенный комитетом имущественных отношений с гаражным кооперативом, на аренду участка у дома 30, корпус 2 по проспекту Маршала Жукова. Данный депутатский запрос был утвержден петербургским парламентом на заседании в среду, 13 января, сообщает телеканал «78».

По словам депутатов, жильцы дома уже в течение нескольких лет оставляют на этом участке свои машины, однако договор аренды может привести к появлению там коммерческой парковки. «Это частная проблема, которая имеет все шансы стать тенденцией и новой городской реальностью, причем реальностью, которая будет играть не на руку жителям, а в кассу сомнительных дельцов, замаскированных под невинный образ гаражного кооператива»,— заявил по этому поводу господин Четырбок.

Кроме этого, парламентарии просят главу города провести проверку в отношении должностных лиц КИО, заключивших договор аренды участка. По их мнению, цели деятельности гаражно-стояночного кооператива не соответствуют виду разрешенного использования территории.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд в Петербурге признал законными и обоснованными решение и предписание регионального УФАС, вынесенными в отношении комитета имущественных отношений, при попустительстве которого Филологический переулок на Васильевском острове незаконно используется предпринимателями в коммерческих целях.