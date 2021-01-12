Суд признал незаконным использование Филологического переулка в коммерческих целях

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал законными и обоснованными решение и предписание регионального УФАС, вынесенными в отношении городского комитета имущественных отношений, при попустительстве которого Филологический переулок на Васильевском острове незаконно используется рестораном «Манеж» в коммерческих целях.

Как сообщили в УФАС, ранее было установлено, что Филологический переулок протяженностью 243 м и общей площадью 3,9 тыс. кв. м. был передан в 2008 году в аренду ООО «Центр творческих встреч "Эльба"» (управляет рестораном «Манеж») для создания зоны повышенной комфортности и благоустройства. Несмотря на то, что договор на аренду земельного участка закончился в апреле 2018 года, он так и не был освобожден — на нем до сих пор расположены автостоянка с ограниченным доступом, гараж и склад, а территория используется коммерческой организацией для осуществления предпринимательской деятельности. При этом зона повышенной комфортности и благоустройства там так и не была создана. В то же время по истечении договора аренды КИО не направил пользователю уведомление об освобождении земельного участка, а само ООО «Центр творческих встреч "Эльба"» не обращалось в комитет с заявлением о заключении нового договора аренды.

В итоге УФАС выдало КИО предписание о необходимости освобождения земельного участка в Филологическом переулке. Не согласившись с данным решением, комитет обжаловал его, однако суд подтвердил правоту антимонопольщиков.