Солдат по фамилии Шойгу из части под Ярославлем стал фигурантом уголовного дела

В отношении солдата-срочника из Республики Тыва, проходящего службу в воинской части в Ростове Великом Ярославской области, возбуждено уголовное дело после конфликта с одним из сослуживцев, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина.

Ранее сообщалось, что призванный из Тывы солдат по имени Шойгу, пожаловался в соцсети на притеснения в воинской части в Ростове Великом, где он проходит срочную службу. В видеообращении он рассказал о дискриминации тувинцев, которые проходят службу в этой части. Глава республики Тува Шолбан Кара-Оол поручил провести объективную проверку сообщения солдата-срочника. Из Тывы в город Ростов Великий были направлены в командировку представители правительства и общественной палаты республики, которые побывали в воинской части вместе с региональным омбудсменом Сергеем Бабуркиным.

«Ранее у него был конфликт, по поводу которого сейчас ведется расследование. В отношении его возбуждено уголовное дело по эпизоду конфликта, который имел место в воинской части в конце ноября. Речь идет о взаимоотношениях между военнослужащими одного призыва, и сейчас это дело должным образом расследуется, возможно, что на этом фоне возникло его эмоциональное заявление»,— цитирует ТАСС Сергея Бабуркина.

По словам омбудсмена, солдат проходит срочную службу с осени 2020 года.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что Сергей Бабуркин и представители правительства и общественной палаты Республики Тывы вместе побывали в воинской части, где проходит службу солдат-срочник, призванный из Республики Тывы. Омбудсмен отметил, что проверку также проводит и военная прокуратура. По словам Сергея Бабуркина, в воинских частях в Ростове Великом, где служат солдаты, призванные в Республике Тыва, в том числе и в той, где служит солдат, сообщивший о притеснениях, сейчас нормальная обстановка сейчас. Однако, уточнил омбудсмен, в части были конфликтные ситуации, которые не связаны с межнациональными отношениями.

Антон Антонов