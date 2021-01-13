Иванишвили заявил грузинам: вы меня больше не увидите

В интервью «Общественному вещателю Грузии» (ОВГ) основатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили вновь попытался объяснить причины и спрогнозировать последствия своего решения «навсегда уйти из политики». Об уходе он сообщил на днях в большом письме, опубликованном сразу несколькими информационными ресурсами.

По утверждению Иванишвили, ГМ «уже окончательно состоялась» как партия, ей «ничего не угрожает ближайшие четыре-пять лет», поэтому он решил «вернуться к своему образу жизни до 2011 года», то есть до объявления о начале политической деятельности. В те времена миллиардер был настолько непубличен, что журналистам было трудно найти даже его фото.

Отвечая на вопрос ОВГ, может ли он вернуться в политику в случае каких-либо катаклизмов в Грузии, экс-премьер категорически исключил такую возможность. «Если возникнут большие проблемы в стране, значит, я ошибся и оставил вместо себя плохую правящую команду,— рассуждал политик, считавшийся до последнего времени "теневым правителем" Грузии,— а если так, какой смысл в моем возвращении после такого провала?»

Миллиардер предупредил: он больше не будет давать никаких советов членам правительства, и те могут ему звонить, лишь чтобы «поздравить с днем рождения».

Как прогнозирует основатель ГМ, «группа молодых политиков», возглавляющих правящую партию, в 2024 году «подаст заявку на вступление в ЕС» и «продолжит курс на вступление в НАТО».

Не исключено, что миллиардер, получивший в 2009 году паспорт гражданина Франции, планирует уехать вместе с семьей в эту страну. Косвенно об этом свидетельствует его решение передать всю свою недвижимость в Грузии, в том числе огромный «стеклянный дворец» в Тбилиси, служивший ему резиденцией, благотворительному фонду «Карту», основанному им в 2001 году.

Подробнее об уходе господина Иванишвили из политики — в публикации “Ъ” «"Грузинская мечта" осталась без мечтателя».

Георгий Двали, Тбилиси