Шестой ежегодный фестиваль Rosafest пройдет на курорте «Роза Хутор» В этом сезоне он состоится при поддержке постоянного партнёра Gorilla Energy в самый снежный период зимы - с 30 января по 6 февраля 2021 года

ROSAFEST 2021 x GORILLA ENERGY - это уникальный формат самых разных активностей в экшн-спорте, который предусматривает не только катание на лыжах и сноуборде. Организаторы подготовили для гостей фестиваля весьма увлекательную программу. Можно будет поучиться в Академии навыков х Gorilla Energy, поучаствовать в скоростном спуске с горы Downhill Gorilla Energy, конкурсах в сноупарке под руководством знаменитого сноубордиста Дениса Бонуса, а также в Tele2 Mountain Battle - видео-контесте для любителей и профи, сходить на кинопросмотры и музыкальные выступления. В рамках фестиваля пройдет и первый в России экшн-квест в горах Tinkoff The Game — это любимая всеми участниками игра с призовым фондом в 300 000 рублей и еще 30 000 других призов.

Каждый день на Rosafest новички и прорайдеры вместе раскатывают пухляк, оттачивают технику в сноупарке и объединяются в команды, чтобы выполнить как можно больше заданий сноу-квеста и выиграть крутые призы.

Выгоднее всего бронировать поездку на официальном сайте организаторов SPOTWAY.RU, где можно бесплатно получить браслет участника с доступом на все мероприятия. Организаторы позаботились о том, чтобы предложить лучшие условия размещения и отдыха на курорте «Роза Хутор».