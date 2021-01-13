«Россиян в этом сезоне, как всегда, будет много»

Игры Национальной хоккейной лиги будущего сезона покажет телеканал «Матч ТВ». Они начнутся ближайшей ночью. Впрочем, основным вещателем по-прежнему остается «Яндекс», который купил права на показ чемпионата НХЛ в 2019 году за $6 млн на три года. Какие матчи можно будет посмотреть по ТВ? Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Начиналось все, как всегда, позитивно: все матчи НХЛ можно было смотреть совершенно бесплатно, поэтому технические проблемы, которые постоянно сопутствовали показу хоккея, болельщики могли простить. Но в этом сезоне НХЛ просмотр матчей на платформе «Яндекс» будет доступен по платной подписке. Зато 56 ключевых встреч сезона покажет федеральный канал «Матч ТВ», например, игру «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина против «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в это воскресенье.

В нынешнем сезоне проблем с просмотром заокеанского хоккея быть не должно, заверил болельщиков хоккейный эксперт, комментатор Сергей Федотов: «Все сделано для того, чтобы технически был качественно другой уровень. Я выполнял свою роль комментатора, и мне было тоже не очень приятно, когда некоторые технические моменты вызывали критику. Сейчас проделана, я знаю, большая работа. Я очень надеюсь, я просто знаю, что действительно эта работа проведена, качество трансляции будет намного лучше».

Казалось бы, желающих увидеть матчи лучшей хоккейной лиги мира сейчас должно быть предостаточно, но пандемия и здесь внесла серьезные коррективы. Во-первых, все матчи НХЛ пройдут без болельщиков, а во-вторых, формат будущего сезона серьезно отличается от всех предыдущих. Заокеанские команды будут разбиты на четыре дивизиона, и весь регулярный чемпионат одни и те же клубы будут встречаться между собой. К тому же игроков и тренеров ждут ограничения в духе времени: маски, социальная дистанция и так далее.

И все же сезон НХЛ должен получиться интересным, уверен Андрей Николишин, который отыграл за океаном 10 сезонов: «Я жду очень интересного сезона, то, что он необычный, ни в коей мере не говорит, что он будет плохой. Сыграют меньше игр, ребята будут играть, конечно, без зрителей, немножко в другом формате. Но, тем не менее, хоккей от этого хуже не станет, и я думаю, что мы увидим очень интересный, зрелищный, необычный в плане формата, но по зрелищности ничуть не уступающий предыдущим сезонам хоккей».

Плей-офф, где все будет работать уже по более или менее привычной схеме, начнется в мае и завершится не позднее 9 июля. Но пока определить фаворита в предстоящем сезоне невозможно, уверен Андрей Николишин: «Я думаю, что вряд ли кто-то решится назвать фаворита именно сейчас. Потому что, действительно, сезон в этом плане будет скомканный, и кто в какой форме подойдет к нему — это вопрос. Мы даже не можем посмотреть выставочные игры, команды будут играть практически с листа. Естественно, у меня вызывают интерес те клубы, к которым я имею какую-то причастность, где есть русские ребята, к ним особенно пристальное внимание, и хочется, чтобы они как можно лучше, удачнее, успешнее сыграли, выступили и добились результатов».

А россиян в этом сезоне в НХЛ, как всегда, будет много. Конечно, ждем огня от новичков — Кирилла Капризова из «Миннесоты Уайлд», Александра Романова из «Монреаля» и Александра Барабанова из «Торонто». Да и старожилы подвести не должны: Овечкин, Малкин, Орлов, Кузнецов, Радулов — список длинный. И возможность следить за нашими хоккеистами в НХЛ на федеральном канале, уверен, многим понравится. Только вот разница во времени вряд ли сделает просмотр всех матчей комфортным для болельщиков. Например, стартовая встреча сезона, «Филадельфия Флайерз»—«Питтсбург Пингвинз» начнется в ночь с 13 на 14 января в 01:30.