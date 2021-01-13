Реконструкцию Национальной библиотеки Удмуртии планируют завершить в марте

В Ижевске планируют завершить реконструкцию Национальной библиотеки Удмуртии в марте 2021 года. Об этом написал министр культуры республики Владимир Соловьев на своей странице во «ВКонтакте».

«Остаются внутренние отделочные работы, приобретение, монтаж и пуско-наладка технологического оборудования. Ремонтные работы, согласно контракту, планируем завершить в марте этого года»,— отметил господин Соловьев.

Напомним, что реконструкция библиотеки проводится по нацпроекту «Культура». Стоимость работ составляет более 480 млн руб.