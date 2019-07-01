Реконструкцию Национальной библиотеки Удмуртии планируют завершить весной 2021 года

Реконструкцию Национальной библиотеки Удмуртии планируют завершить в марте 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры республики Владимира Соловьева. В сумме на работы потратят более 480 млн руб.

Господин Соловьев отметил, что в ближайшие две недели на объект выведут тяжелую технику для сноса части библиотеки. «За две недели будет снесена часть здания, которая в ужасном состоянии, и на этом месте будет возведено шесть этажей, включая места под фонды, которые сейчас находятся в нескольких зданиях»,— добавил он.

Напомним, что Национальная библиотека Удмуртии закрыта с 2011, так как объект не соответствует требованиям безопасности. Изначально обновленное здание планировали открыть в 2020 году. В фондах библиотеки хранятся более 1,5 млн документов. Ранее сообщалось, что площадь книгохранилища нацбиблиотеки после реконструкции увеличится в три раза.