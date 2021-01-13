В Орловской области для пациентов с COVID-19 резервируют еще 150 коек

Резервный коечный фонд для орловских пациентов с коронавирусом может превысить 150 мест. Об этом на онлайн-брифинге рассказал руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин. По его словам, планируется подготовка от 60 до 80 коек в Нарышкинской райбольнице, 60 коек в Мценской райбольнице и дополнительное дооснащение 30 коек на базе Кромской райбольницы. Этот фонд будет находиться в резерве на случай ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. Сейчас, по данным Ивана Залогина, в орловских медицинских учреждениях функционирует 1861 койка. Из них свободно 17%.

О том, как в Орловской области ухудшалась ситуация с коечным фондом, читайте в материале “Ъ”.

Александр Прытков