Работник ООО «Башкирэнерго» — призер Всероссийского конкурса по экологической безопасности

Ведущий инженер по экологической безопасности отдела охраны труда, надежности, промышленной и экологической безопасности ПО «БцЭС» ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») Гузель Хабибуллина стала «бронзовым» призером Всероссийского конкурса «Лучший специалист по экологической безопасности России — 2020». Он проходил в онлайн-формате и собрал ведущих специалистов отрасли из 17 регионов страны. Участникам предстояло ответить на 50 тематических вопросов теста не только точно, но и максимально быстро. Ведущий инженер по экологической безопасности ПО «БцЭС» ООО «Башкирэнерго» успешно справилась с заданием и заняла третье призовое место, уступив лишь представителям ООО «РН-БашНИПИнефть» и ООО «Башнефть — розница». Высокий результат Гузель Хабибуллиной демонстрирует эффективную работу ООО «Башкирэнерго» в области качества и экологии, а также грамотное применение необходимых для этого ресурсов.



Организаторами конкурса выступили Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан, Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности, Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского и ЧОУ «Межотраслевой институт».

Целью проведения конкурса является развитие у работников служб охраны окружающей среды и систем экологического контроля творческой активности, профессионального мастерства и новаторства, а также создание стимула к совершенствованию выполняемой ими работы.