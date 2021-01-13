Структура Искандара Махмудова приобрела ростовское ООО «ПКЗ Агро»

ООО «Косминвест», связанное с совладельцем УГМК Искандаром Махмудовым (занимает 16-ю строчку рейтинга Forbes с состоянием $7,2 млрд), стало владельцем ООО «ПКЗ Агро», которое находится в Зимовниковском районе Ростовской области. Об этом сообщает “Ъ”. В сделку вошел растениеводческий бизнес предприятия, в который входят 32 тыс. га земель

По оценкам экспертов, стоимость 32 тыс. га земель в Зимовниковском районе может составлять 3,2–3,84 млрд руб. Они отмечают, что урожайность в Зимовниковском районе традиционно ниже, чем в среднем по Ростовской области, есть риск засухи.

Искандару Махмудову принадлежит 50% ООО «Косминвест» через ООО «Виолан». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», остальные 50% компании — у Анатолия Коцюка: его доля находится в залоге у господина Махмудова по договору займа. Компания имеет 100 тыс. га сельхозземель в Ставропольском крае.

Подробнее о сделке читайте в материале “Ъ” «Гектары пошли по рукам».

Наталья Шинкарева