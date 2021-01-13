Минюст не планирует получать доступ к банковским операциям граждан

Поправки в федеральный закон «О банках и банковской деятельности», разработанные Министерством юстиции России для получения права о доступа к банковской тайне, касаются только некоммерческих организаций (НКО), а не граждан, сообщили в ведомстве.

«Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»" разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России и его территориальными органами федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций»,— сообщила пресс-служба министерства (цитата по «Интерфаксу»).

О разработке закона ранее сообщила газета «Известия». Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов заявил изданию, что лично поддерживает инициативу.

Месяцем ранее Минфин подготовил поправки, которые расширяют доступ к банковской тайне налоговиков. ФНС, согласно поправкам, сможет получать данные об операциях по счетам банков и их клиентов в рамках регулярного информационного обмена с Центробанком.

Подробнее — в материале “Ъ” «Минфин предложил ЦБ обменяться тайнами».