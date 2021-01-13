«Уктусского стрелка», приговоренного к пожизненному, отправили на новую психиатрическую экспертизу

Второй апелляционный суд Санкт-Петербург рассмотрел апелляционную жалобу осужденного Алексея Александрова и назначил ему дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Напомним, мужчина получил пожизненный срок за убийство двух девушек на склоне горы Уктус. По данным суда, экспертизу будут проводить в Свердловской областной психиатрической больнице.

29 сентября Свердловский областной суд отправил «уктусского стрелка» отбывать наказание в колонию особого режима, также он должен выплатить родителям убитых девушек по 1 млн руб. компенсации морального вреда и расходы на погребение.

Напомним, Алексея Александрова обвиняют в убийстве двух девушек — Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой. Ему инкриминируют п.п. «а», «и» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух лиц из хулиганских побуждений»). Согласно материалам уголовного дела, вечером 25 августа 2018 года он прибыл на склон горы Уктус на велосипеде. Затем, используя прибор ночного видения, начал искать потенциальных жертв для убийства. На вершине учебного склона Уктусского спортивного комплекса он увидел отдыхающих незнакомых ему двух девушек. Убедившись в отсутствии свидетелей, он приблизился к ним сзади и, «действуя из хулиганских побуждений, без какого-либо видимого повода, произвел не менее трех выстрелов из винтовки в область головы каждой из девушек». После убийства он скрылся с места совершенного преступления.

После задержания он дал признательные показания.