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Руководители «Церкви последнего завета» оставлены под стражей до 15 апреля

Центральный суд Новосибирска продлил срок заключения под стражу троим руководителям «Церкви последнего завета». По данным Telegram-канала защиты обвиняемых, срок продлен до 15 апреля. «Решения, конечно же, будут обжалованы»,— сообщили адвокаты.

В ноябре суд продлевал арест создателю «Церкви последнего завета» Сергею Торопу, известному как Виссарион, и двум его сподвижникам Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову. Они были задержаны 22 сентября. Им предъявлено обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ч. 1 ст. 239 УК РФ), и причинении тяжкого вреда здоровью (п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ).

Ранее суд арестовал имущество лидеров религиозного объединения. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «В "Городе Солнца" описали имущество».

Оксана Павлова


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