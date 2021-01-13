Количество зараженных COVID-19 в Черноземье превысило 160 тыс. человек

Проектный офис информационного центра по коронавирусу в РФ сообщил 13 января о еще 1238 заболевших в Черноземье. Общее число инфицированных в макрорегионе достигло 160,092 тыс. Из них выздоровели уже 139,279 тыс. (1450 - за последние сутки), а еще 2739 пациентов не справились с болезнью (33 - за сутки).

Так, в Белгородской области за сутки диагноз подтвердился еще у 179 человек, а всего уже у 24,222 тыс. жителей региона. Новых выздоровевших - 261, всего - 21,658 тыс., летальных случая за сутки три, а за весь период пандемии уже - 288.

В Воронежской области еще 388 заболевших за сутки, всего уже - 51,276 тыс. Новых выздоровевших - 394, а всего - 45,662 тыс., летальных случаев за сутки в регионе - 17, а с начала пандемии уже 1301.

В Курской области - еще 174 заболевших, а всего - 23,054 тыс. Новых выздоровевших - 167, а всего - 20,261 тыс., летальных случаев за весь период - 322.

В Липецкой области - еще 163 подтвержденных случая, а всего уже - 18,184 тыс. Новых выздоровевших - 183, а всего - 13,334 тыс., летальных случаев за сутки шесть, а за весь период пандемии - 312.

В Орловской области - еще 177, а всего - 23,63 тыс. заболевших. Новых выздоровевших - 172, а всего - 20,861 тыс., летальных случая за сутки четыре, а с начала наблюдений уже - 299.

В Тамбовской области - еще 157 заболевших, а всего уже - 19,726 тыс. Новых выздоровевших - 273, а всего - 17,503 тыс., за сутки с вирусом не справились три пациента в регионе, а с начала пандемии - 217.

О том, по какому проекту в Курске собираются возвести инфекционную больницу, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков