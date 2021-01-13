В ЯНАО открыли продажу билетов на субсидируемые рейсы в Сочи и Симферополь

Авиакомпания «Ямал» открыла продажу субсидированных билетов на авиарейсы из Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска, Салехарда в Сочи и Симферополь, сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Отмечается, что ранее перелеты из Ноябрьска в Сочи и из Надыма в Сочи и Симферополь не выполнялись. Стоимость субсидируемого билета по данным направлениям на взрослого составляет 9,9 тыс. руб., для детей до 12 лет на билет действует скидка 50%. Дети до двух лет, без необходимость предоставлять им место, смогут летать бесплатно.

«Рейсы планируется выполнять один раз в неделю. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании и в кассах продаж. Авиабилеты на субсидируемые направления являются “возвратными” и предусматривают бесплатный провоз багажа до 20 кг на одного пассажира», — заявил и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.

Многодетные семьи смогут приобрести билеты на все направления по сниженной стоимости — за 2,5 тыс. руб. Отметим, за 2020 год многодетные семьи округа приобрели более 10 тыс. билетов по льготному тарифу. Ожидается, что в текущем году показатель достигнет 12 тыс. билетов.

Напомним, в 2021 году ЯНАО субсидирует авиаперелеты по 34 межрегиональным маршрутам, что на четыре маршрута больше, чем годом ранее. Помимо трех новых южных направлений планируется запуск рейсов по маршруту Красноселькуп – Тюмень.