В 2021 году в ЯНАО увеличат число субсидируемых рейсов

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) увеличится перечень субсидируемых маршрутов и количество выполняемых рейсов. Как указано на сайте регионального правительства, среди новых рейсов: Надым – Сочи, Надым – Симферополь, Ноябрьск – Сочи, Красноселькуп – Салехард и Красноселькуп – Тюмень.

На летние южные направления билеты появятся в первом квартале 2021 года, старт рейсов из Красноселькупа станет известен после открытия постоянных пассажирских перевозок на этом направлении.

Также продолжится субсидирование билетов для детей из многодетных семей. «Один раз в год на каждого ребенка многодетная семья может купить билет за 2,5 тыс. руб. на прямой рейс из городов ЯНАО. За 2020 год многодетные семьи Ямала приобрели почти 10 тыс. билетов по льготному тарифу»,— говорится на сайте правительства.

Субсидируемые перевозки продолжатся по 34 межрегиональным направлениям.