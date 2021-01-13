В Петербурге задержали похитителя археологических находок

Полиция Санкт-Петербурга задержала 23-летнего мужчину, укравшего из научного института на Дворцовой набережной археологические находки стоимостью около 5 млн руб., сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Имя задержанного не называется. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Сообщение о краже в институте на Дворцовой набережной поступило в полицию Петербурга 6 января. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Санкт-Петербургского главка на Невском проспекте задержан 23-летний неработающий житель Выборгского района города»,— приводятся слова госпожи Волк на сайте МВД.

Она добавила, что это не первый случай задержания петербуржца за подобные действия. Аналогичные преступления он совершал на территории Василеостровского и Петроградского районов города. В частности, украл архивные ценности из института на улице Рентгена.

«При обыске у подозреваемого изъяты орудия взлома, а также часть похищенного, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи XII века, ранее хранившийся в архиве на Васильевском острове, стоимостью около 8 млн руб.»,— рассказала госпожа Волк.