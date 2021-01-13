Свыше 2,7 тысяч татарстанцев вакцинированы от коронавируса

На сегодняшний день в Татарстане прививки от коронавируса сделали 2,7 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Минздрава республики Владимир Жаворонков.
«Вакцинировано на данный момент 2 789 человек. 373 получили уже вторую прививку», — отметил замминистра.
По его словам, 11 января в Татарстан поступила новая партия вакцины в 5,3 тыс. доз. Всего республика получила 12,3 тыс. доз.
Ранее сообщалось, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Татарстане планируют сформировать к маю 2021 года.