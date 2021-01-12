В Татарстане к маю планируют сформировать коллективный иммунитет к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Татарстане планируют сформировать к маю. Об этом на пресс-конференции заявил первый замглавы Минздрава региона Альмир Абашев.

По его словам, в настоящее время в Татарстан поступило 12,5 тыс. доз вакцины «Спутник IV» от коронавируса. Всего же до конца февраля ожидается поступление 190,5 тыс. доз.

«Надо сказать, что 190,5 тыс. доз вакцин будет поставлено на территорию республики до конца февраля включительно. Связано это с тем, что промышленность вырабатывает в масштабах всей Российской Федерации, и покрытие всех территорий крупномасштабных, к сожалению, на сегодня практически невозможно. Но тем не менее, 190 тыс. — это тоже хороший задел», — сказал господин Абашев .

"Ъ-Казань"