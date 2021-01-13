УрФУ получил 500 доз «Спутник V» для вакцинации сотрудников от COVID-19

В Уральский федеральный университет (УрФУ) поступило 500 доз препарата «Спутник V» для вакцинации сотрудников от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба учебного заведения. Отметим, что всего в вузе работает 5 640 человек.

В пресс-службе УрФУ подчеркнули, что перед введением вакцины всем желающим необходимо ознакомиться с информационным материалом, заполнить анкету пациента и добровольное согласие, которое доступно на сайте вуза. При этом сотрудники, переболевшие COVID-19 за последние полгода, к вакцинации допускаться не будут.

Ставить прививки будут в медсанчасти УрФУ. «Пациенты после введения вакцины полчаса находятся под наблюдением врачей. Всем сотрудникам потребуется заполнить дневники самонаблюдения на портале госуслуг. Второй компонент вводится через 21 день»,— добавили в пресс-службе вуза.

«УрФУ одним из первых запускает массовую вакцинацию сотрудников. На собственном примере могу сказать, что вакцина “Спутник V”, которой я привился в октябре, будучи добровольцем, является безопасной, эффективной и дает хороший иммунный ответ»,— заявил ректор вуза Виктор Кокшаров.

Напомним, что вакцинация от коронавируса в Свердловской области начались в конце 2020 года. В первую очередь она затронула медиков и педагогов. В начале недели в регион поступили более 6,7 тыс. доз вакцины от COVID-19. Свердлвоские власти ожидают, что к марту в область поступит не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V».