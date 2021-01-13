«Волнение Александра Григорьевича можно понять»

Александр Лукашенко сделал ряд заявлений по ситуации в Белоруссии. Главная тема — это перспектива проведения в нынешнем году чемпионата мира по хоккею в республике. Ряд стран заявил о нежелании участвовать в этом мероприятии по причине нарушения в Белоруссии прав человека. Лукашенко пытается этот тезис опровергнуть и обвиняет своих противников в подстрекательстве. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что хоккейный скандал может серьезно навредить интересам России.

Пока Россия медленно, но верно отходит от новогодних праздников, в союзном государстве происходят по-настоящему драматические события. Драматические они в первую очередь для Александра Лукашенко. Белоруссию могут лишить права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года, или же спортивный праздник могут серьезно подпортить.

Как известно, ЧМ пройдет в двух столицах — Минске и Риге. Латвия, Финляндия, Дания и ряд других хоккейных держав требуют отменить игры в стране, где откровенно нарушаются права человека, в том числе спортсменов. Даже если игры все-таки пройдут, они не хотят на них ехать. И, естественно, отмены чемпионата требует Светлана Тихановская, белорусская оппозиция и другие противники действующей власти.

И вот столице республики побывал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Его считают большим другом Лукашенко, тем более что он находится на своем посту столько же лет, сколько и белорусский лидер — 26. После дружеских объятий они поговорили. Александр Григорьевич поведал гостю о буквально райских условиях для проведения состязаний, о безграничной белорусской демократии, свободе слова и тем более спорта. А если кто-то там за рубежами страны вставляет палки в колеса, ну, что ж, сами же пожалеют. Фазель заявил, что он-то, конечно, всей душой за. Спорт вне политики. Однако есть обстоятельства, и они могут быть сильнее. В первую очередь это, конечно, COVID-19 и, к сожалению, политика. В итоге решение отложили до конца января.

На следующий день Александр Григорьевич произнес крайне эмоциональную и даже порой несколько нервную речь. Он, как обычно, говорил о заговоре врагов, так называемых беглых, которые хотят сорвать чемпионат и злословят о его, Лукашенко, друзьях. Видимо, имеется в виду Фазель. При этом лидер объявил, что готов к переговорам с любой оппозицией, но не с предателями. Волнение Александра Григорьевича можно понять. Ситуация не из легких, отмена или бойкот — это серьезный удар по нему лично. Потому что если хоккейный праздник состоится как ни в чем не бывало, это значит, что на самом деле никаких протестов нет.

Он — Лукашенко — признанный лидер, который гарантирует прекрасное хоккейное шоу. А все эти санкции, топанье ножкой, разные заявления — все это пустое, это пена, которая скоро схлынет, и останется Александр Григорьевич и его власть. Честно говоря, в первую очередь это большой вызов так называемому цивилизованному Западу.

Это значит, что все его угрозы не стоит воспринимать всерьез. Причем здесь очень трудно принять компромиссное решение

Самым лучшим для Лукашенко вариантом будет все списать на COVID. Неприятно, но не смертельно, главное, чтобы не политика. Но есть вариант, что сейчас, видимо, и происходит, по советскому сценарию — попробовать поторговаться. Отпустить пару-тройку заключенных, объявить о желании вести переговоры. Глядишь, Запад и смягчится, ему же тоже не хочется конфронтации. Строить прогнозы не будем.

Но есть еще один важный фактор: как быть России? Особенно учитывая тот факт, что наша сборная — главный претендент на медали. Если все-таки батьку бойкотируют, как себя вести — поддержать, устроить свой двусторонний чемпионат? Или же согласится, что спорт вне политики и ехать исключительно в Латвию? Это, пожалуй, первый явный случай, когда Лукашенко может серьезно подпортить настроение своему единственному союзнику.