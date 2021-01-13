Русский язык в Киргизии сохранит официальный статус

Избранный в воскресенье президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что русский язык останется одним из двух официальных в стране, так же как и киргизский.

«Русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус»,— сказал господин Жапаров в интервью телеканалу «Россия-24» (цитата по ТАСС).

Оставить официальным только киргизский язык предлагал участник конституционного совещания Садирдин Торалиев. Свое предложение он объяснял тем, что молодежь якобы перестала говорить на русском языке, «потому что в нем нет потребности». Садыр Жапаров заявлял, что статус русского языка в стране меняться не должен.

Об ожиданиях от нового президента Киргизии — в материале “Ъ” «Садыр Жапаров избрался в волшебники».