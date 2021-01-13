Американская разведка заподозрила Россию, Китай и Иран во вмешательстве в выборы

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытались повлиять на президентские выборы в стране.

«Я смотрел разведданные каждый день: из России, Китая, Ирана и других... Я верю, что все три страны по большей части были действительно злонамеренны в попытках повлиять на наши выборы»,— сказал господин Эванина в интервью Washington Post.

Ранее господин Эванина говорил, что российские власти не хотят избрания в президенты США демократа Джо Байдена, а китайские — республиканца Дональда Трампа. Господин Эванина также обвинял Россию, Китай и Иран в попытках помешать США получить вакцину от коронавируса.

О происходящем в США после выборов президента — в материале “Ъ” «Капитолий спугнул капиталы».