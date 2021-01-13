ММК отгрузил рекордный объем белой жести

По итогам 2020 года Магнитогорский металлургический комбинат отгрузил на российский рынок более 155 тыс. тонн белой жести, что стало максимальным показателем за последнее десятилетие.



Емкость российского рынка белой жести, используемой для производства тары для пищевых продуктов, в частности консервных банок, оценивается примерно в 300 тысяч тонн в год. Более половины этого рынка приходится на долю ПАО «ММК». Достичь столь высоких показателей отгрузки ММК помогли сбалансированная ценовая политика и клиентоориентированность.

Больший объем отгрузки товарной белой жести был в последний раз отмечен на ММК в 2010 году, когда на комбинате еще работал агрегат электролитического лужения ЛПЦ-3 (АЭЛ 1). После его вывода из состава оборудования в 2011 году выпуск белой жести на мощностях АЭЛ 2 никогда не превышал 150 тыс. тонн.

Для максимального удовлетворения потребностей клиентов ПАО «ММК» модернизирует производство консервной жести. Первым существенным шагом на этом пути стала установка в 2012 году в линии электролитического лужения правильно-растяжной машины производства итальянской компании Danieli. Главное предназначение агрегата – улучшение плоскостности на выходе белой жести. Снижение негативного влияния одного из основных дефектов – неплоскостности – позволило достичь новых качественных характеристик продукции. Кроме того, на агрегате электролитического лужения внедрены и другие новшества, направленные на повышение качества белой жести: в частности, для улучшения качества реза был модернизирован главный узел агрегата поперечной резки № 2, где установили безредукторные ножницы; агрегат подготовки полосы оснастили дисковыми ножницами и современным дефектоскопом.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»