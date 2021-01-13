Нефть Brent впервые с февраля 2020 года подорожала до $57 за баррель

Цена барреля нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась до $57,05 к 4:22 мск. Показатель превысил отметку в $57 впервые с 24 февраля 2020 года. Рост цены за сутки составил 2,49%.

Нефть марки WTI с поставками в феврале продается на ICE за $53,63 за баррель. За сутки цена выросла на 2,64%.

Накануне российская нефть Urals, цена которой рассчитывается от цены Brent, достигла максимальной цены с 8 января 2020 года. За последние три месяца Urals подорожала более чем на 40%, а с начала года — почти на 10%.

Подробнее — в материале “Ъ” «Бюджетная Urals».