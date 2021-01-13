Старт «Формулы-1» перенесен из Австралии в Бахрейн

Первый этап чемпионата «Формула-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне. Обновленный календарь соревнований опубликован на официальном сайте «Формулы-1». Чемпионат должен был стартовать в Мельбурне 19–21 марта, но Гран-при Австралии был перенесен на 19–21 ноября. В связи с просьбой организаторов Гран-при Китая этап будет перенесен на неопределенный срок, его в календаре заменит Гран-при Италии, который состоится в Имоле 16–18 апреля. Изменения связаны с ограничениями в связи с пандемией коронавируса.

Изменения не коснулись российского этапа чемпионата, который состоится 24–26 сентября в Сочи.

ТАСС