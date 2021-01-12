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В Нововоронеже завершился городской турнир по фигурному катанию

В городе-спутнике Нововоронежской АЭС – Нововоронеже – завершился турнир по фигурному катанию на коньках «Рождественские встречи».


Фото: пресс-служба НВ АЭС

Мероприятие прошло при содействии Нововоронежской АЭС. Атомная станция помогла секции по фигурному катанию с покупкой оборудования для тренировок и костюмов для выступлений.

Соревнования проходили без зрителей, с соблюдением всех мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса, и продолжались в течение двух дней.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Площадкой проведения турнира стала ледовая арена «Остальная», открытая в Нововоронеже в марте 2018 года. Строительство спортивного объекта велось в рамках взаимодействия между правительством региона и госкорпорацией «Росатом». По Соглашению, заключенному в 2012 году, дополнительные налоговые отчисления «Росатома» в бюджет Воронежской области направляются на финансирование социально-экономического развития Нововоронежа.

– На турнир съехались 180 юных фигуристов из Воронежской, Ростовской, Белгородской и Волгоградской областей, 40 из них – нововоронежцы. Возраст спортсменов – от четырёх до 16 лет, спортивные звания и разряды – от третьего юношеского до кандидата в мастера спорта. Самые маленькие выступили в номинациях «дебют» и «юные фигуристы», – рассказала тренер по фигурному катанию ледовой арены «Остальная» Татьяна Барданова.

В период самоизоляции в 2020 году нововоронежские фигуристы были вынуждены участвовать в «сухих» и онлайн-тренировках. Спустя время спортсмены вышли на улицу для занятий по общей физической подготовке, и только потом – на лёд. Несмотря на вынужденный перерыв в тренировочном процессе, нововоронежцы показали очень хорошие результаты. Так, в номинации «юные фигуристы» 1 место – у Платона Шайкина и Марии Сурминой, по третьему юношескому разряду 1 место заняла Кира Ждамирова.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Для спортсменов сборной Воронежской области турнир «Рождественские встречи 2021» стал одним из этапов подготовки к зональным соревнованиям. А в феврале 2021 года состоится отбор на первенство России по фигурному катанию.

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