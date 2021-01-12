В Краснодаре без света остались около 2300 жителей Пашковки

Сегодня, 12 января, около 20:00 произошло аварийное отключение электроснабжения в Карасунском округе Краснодара. Без электричества остались около 2300 жителей Пашковского жилого массива. В настоящее на месте работает бригада «НЭСК-электросети», сообщили в мэрии.

Восстановить электроснабжение планируют в течение ближайших двух часов.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что накануне АО «АТЭК» ликвидировало аварию, оставившую без тепла 151 дом в Краснодаре. Она произошла в ночь на 10 января в районе дома по ул. Ставропольской, 189/1. Утечка обнаружена на подземной теплотрассе диаметром 500 мм. В результате аварии без тепла остались жители ул. им. Шевченко, им. Димитрова, Новороссийская, им. Селезнева, Ставропольская, Старокубанская, Воронежская.

Василий Хитрых