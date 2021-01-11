В Краснодаре после коммунальной аварии вернули тепло в дома 12,5 тысячам горожан

АО «АТЭК» ликвидировало аварию, оставившую без тепла 151 дом в Краснодаре. Об этом на еженедельном аппаратном совещании сообщил глава кубанской столицы Евгений Первышов.

«Считаю, аварийная команда «АТЭКа» сработала на отлично — все было сделано оперативно. Сложность заключалась в том, что поврежденный участок теплотрассы был под трамвайным полотном. Обычной «латкой» было не обойтись, приняли решение на месте вырезать этот отрезок и ставить новый, причем диаметр трубы достаточно большой — больше 500 мм», – рассказал глава города.

По его словам, сейчас теплоснабжение в этом районе восстановлено, жилые дома и социальные объекты также подключены.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, авария произошла в ночь на 10 января в районе дома по ул. Ставропольской, 189/1. Утечка обнаружена на подземной теплотрассе диаметром 500 мм. В результате аварии без тепла остались жители ул. им. Шевченко, им. Димитрова, Новороссийская, им. Селезнева, Ставропольская, Старокубанская, Воронежская.

Всего в зону отключения попал 151 многоквартирный дом, в котором проживали 12,5 тыс. человек, а также 12 социальных объектов.

Алексей Белянин