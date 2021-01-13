Побег из реальности

Историческая драма «Бриджертоны» в восьми частях доступна к просмотру с 25 декабря. Действие сюжета происходит в Лондоне эпохи Регентства, но привязка к истории здесь очень условна. На протяжении всего повествования на экране сверкают восхитительные ювелирные украшения. И пусть колье, тиары и серьги не всегда исторически точны, это не уменьшает удовольствия от их созерцания — это настоящий сверкающий эскапизм, которого сейчас так недостает.

Основанный на романах Джулии Куин с Джули Эндрюс в роли леди Уислдаун, сериал «Бриджертоны» полон ювелирных украшений с первых минут первой серии. Интересна сцена с балом дебютанток 1813 года, в которой экран выглядит как море муслиновых платьев в стиле ампир с приподнятыми декольте, украшенными колье всевозможных исторических стилей. И вовсе не все из них относятся к конкретно этому периоду.

В костюмах и интерьерах сериала множество признаков влияния классицизма — так ампир называли в России. Но есть и детали, которые говорят о новой эпохе Регентства, в том числе колье с камеями, вырезанными на ракушках и больших ярко-красных кораллах. Вдохновленные парижской модой светских кругов Наполеона, возглавляемых императрицей Жозефиной, вернувшиеся в Лондон англичане добавили в нее кое-что от себя.

Это было золотое время для Мари-Этьена Нито, ювелира Наполеона и основателя марки Chaumet, а также для дома Boucheron, старейшего обитателя Вандомской площади. Оно богато оборками, лентами, другими декоративными деталями и цветными драгоценными камнями, от изумрудов и аметистов до гранатов и бирюзы.

Разнообразны в сериале и размеры украшений — от деликатных бриллиантовых колье главной героини Дафны Бриджертон до колье-чокера с крупными кораллами одной из сестер-соперниц. А Чего стоят одни только жемчужные головные украшения гостей бала у королевы Шарлотты!

Художники по костюму «Бриджертонов» отнеслись к истории моды довольно свободно, и в результате он стал своего рода путешествием сквозь историю ювелирного искусства XVII-XX веков. Она может быть фактически не корректна, но разглядывать ее очень приятно.