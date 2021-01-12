Трамп отложил увеличение экологических штрафов для автоконцернов

Действующий президент США Дональд Трамп удовлетворил запрос автомобильной промышленности об отсрочке увеличения штрафа за экологические нарушения, сообщает Reuters. Это поможет отрасли сохранить сотни миллионов долларов, отмечает издание. Ужесточить экологические штрафы для автоконцернов решил 44-й президент США Барак Обама.

В 2019 году господин Трамп уже останавливал действие постановления господина Обамы, которое почти в два раза увеличивало штрафы для автопроизводителей. Однако позже апелляционный суд США отменил решение господина Трампа.

О том, как 45-й президент США поддержал американский автопром,— в материале “Ъ” «Дональд Трамп разберется с экологическими требованиями».