Вербовку в ячейку оценили строгим приговором

Военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по делу о создании в городе Белогорске ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», вербовке в нее местных жителей, а также в пропаганде идеи построения в Крыму «Всемирного халифата». Подсудимые — отец и сын Энвер и Риза Омеровы, а также Айдер Джаппаров — отвергали причастность к инкриминируемым им преступлениям. Они утверждали, что лишь обсуждали религиозные и политические вопросы и не собирались свергать конституционный строй. Адвокаты считают, что в деле нет прямых доказательств вины их подзащитных и намерены обжаловать приговор.

В Южном окружном военном суде состоялось оглашение приговора по делу уроженцев Узбекистана 60-летнего Энвера Омерова и 40-летнего Айдера Джаппарова, проживающих в Крыму и обвиняемых в создании ячейки «Партии исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»), признанной Верховным судом РФ террористической организацией и запрещенной в стране. Еще одному подсудимому 32-летнему Ризе Омерову инкриминировалось участие в структурном подразделении террористической организации. Обвиняемым также вменялись вербовка жителей полуострова, а также пропаганда и другие действия, направленные на насильственный захват власти и создание «всемирного халифата» с шариатской формой правления (ч. 1 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ).

Суд назначил Энверу Омерову 18 лет колонии строгого режима, Айдеру Джаппарову — 17 лет, Ризе Омерову — 13 лет.

При этом первые два года они должны провести в тюрьме. После оглашения приговора судебные приставы вызвали карету скорой помощи супруге Энвера Омерова, которой стало плохо, а на его дочь, пытавшуюся прорваться к подсудимым, был составлен протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов). Как сообщили “Ъ” в суде, протокол девушка отказывалась подписывать, ссылаясь на отсутствие переводчика и незнание русского языка. Она же утверждала, что хотела просто дотронуться до отца. Приставы же могли истолковать ее эмоциональный порыв как попытку освобождение из-под стражи подсудимого. Наказание по административному делу предусматривает штраф в размере от 500 до 1000 руб.

Сторонники подсудимых выстроились в ряд перед зданием военного суда. Поверх одежды на них были накидки с надписями типа «За что 13 лет? Нельзя оправдывать репрессии».

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Энвер Омеров с 2017 года до момента его задержания силовиками в июне 2019 года проводил у себя дома собрания, на которых участники ячейки изучали концепцию «Хизб ут-Тахрир». Энвер Омеров, по материалам дела, утверждал, что только эта организация проповедует «истинный ислам», призывая к созданию государства «халифат». Поэтому, утверждал организатор ячейки, каждый мусульманин должен вести борьбу за создание исламского государства.

Деятельность ячейки, по материалам дела, должна была включать в себя вербовку новых членов, подстрекательство населения к действиям против власти и требование передачи власти «халифу», а в перспективе — принудительное объединение России с халифатом.

Деятельность ячейки была пресечена в результате оперативно-разыскных мероприятий. На процессе были заслушаны аудиозаписи собраний и показания засекреченных свидетелей, которые рассказывали, как их вербовали в ячейку. Обвиняемые на предварительном следствии отказались давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции России. В суде они отвергали предъявленные им обвинения, заявляя, что просто обсуждали между собой религиозные и политические проблемы. Адвокаты осужденных считают, что обвинение построено только на показания свидетелей, а прямых доказательств вины в деле нет. Защита намерена обжаловать приговор. Признанный иноагентом правозащитный центр «Мемориал» включил подсудимых в свой список политзаключенных.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону