За сутки в Петербурге госпитализировали около 600 пациентов с коронавирусом

В больницы Петербурга за последние сутки с диагнозом COVID-19 или подозрением на него доставлено 596 пациентов. Под наблюдением с подтвержденным лабораторным методом коронавирусом в настоящий момент находятся 71 218 человек, из которых 4 831 — в стационарах, а 66 387 лечатся амбулаторно. Такие данные вечером во вторник, 12 января, приводятся в ежедневной информационной справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге.

За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции в городе привито 1675 человек, в общей сложности — 15 352 человек. Из них 630 человек закончили курс вакцинации, состоящий из инъекций двух компонентов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в среду, 13 января, в Петербурге ожидают поставку 20 тыс. доз вакцины от коронавируса Sputnik V.