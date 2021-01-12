В Петербурге ожидают поставку 20 тыс. доз вакцины Sputnik V 13 января

В среду, 13 января, в Петербурге ожидают поставку 20 тыс. доз вакцины от коронавируса Sputnik V. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана. По его словам, либо завтра к вечеру, либо послезавтра препарат начнут развозить по прививочным пунктам.

При этом господин Сарана отметил, что никаких официальных документов по якобы обещанным городу 500 тыс. доз вакцины, о которых говорил губернатор Александр Беглов, не существует. «Я лично их не видел. Конечно, в личных разговором с Минздравом, с министром, при личных встречах, либо при приездах комиссии, мы задаем вопрос, на сколько мы можем расчитывать. Нам говорят, что есть примерный план поступления»,— пояснил замглавы комздрава.

Андрей Сарана также сообщил, что на утро 12 января в Петербурге вакцинировано 14 249 человек. Порядка 8500 доз находятся в пунктах вакцинации.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге временно приостановили запись на вакцинацию от COVID-19 из-за отсутствия необходимого количества препаратов.