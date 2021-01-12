Осужденный за хищение воронежских яблоневых садов выйдет на свободу досрочно

Центральный районный суд Воронежа удовлетворил ходатайство владельца и руководителя компании «Спартан» Владимира Поволоцкого, осужденного на шесть лет колонии общего режима за мошенническое хищение 77 га яблоневых садов в Коминтерновском районе Воронежа, об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщили в пресс-службе суда. Весной Владимир Поволоцкий уже подавал прошение об УДО, но уже в июне он отозвал ходатайство.

Напомним, Ленинский райсуд Воронежа признал предпринимателя виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии обвинения, в 2015 году он смог по поддельным документам выкупить два земельных участка на Московском проспекте (52,4 га южнее ул. Ломоносова и 24,4 га — севернее) на льготных условиях — по кадастровой стоимости. В результате государственная недвижимость рыночной стоимостью почти 900 млн руб. перешла в частную собственность всего за 5 млн руб. После приватизации землю выкупили близкие Владимиру Поволоцкому структуры, а также воронежская строительная компания «Выбор», собиравшаяся возвести на одном из участков жилой квартал. Сейчас все активы возвращены в госсобственность.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Из яблоневого сада вырос приговор».

Ирина Лобанова