Пожар на Петроградской стороне локализован, его ранг снижен

Пожар в трехэтажном административном здании на улице Академика Павлова, д.14, корп.2 в Петроградском районе Петербурга локализован, открытое горение ликвидировано. Ранг пожара снижен с №2 до №1-БИС, а позднее до 1-го номера сложности. Сведения о пострадавших к настоящему моменту не поступали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

К ликвидации пожара привлечено 15 единиц техники и 70 человек личного состава, которые продолжают работать на месте ЧП.

Напомним, что о возгорании в административном здании на Петроградской стороне стало известно в 16:22 вторника, 12 января. Его тушили по повышенному номеру сложности.