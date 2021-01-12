В Петроградском районе горит административное здание

Во вторник, 12 января, в Петроградском районе Петербурга произошел пожар в административном здании по адресу: улица Академика Павлова, д. 14, корпус 2.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании поступила в 16:22. В трехэтажном здании горит обстановка на первом этаже. Пожар тушат по повышенному №2. К его ликвидации привлечено шесть единиц техники и 28 человек личного состава.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

По данным «2ГИС», в данном административном здании располагаются офисы компаний, занимающихся ремонтом и строительством сетей, пожарной безопасностью и консалтингом.