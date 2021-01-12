Кредиторы «Новопокровского» выступили за продление конкурсного производства банка

Кредиторы ООО КБ «Новопокровский» рекомендовали конкурсному управляющему банкрота, в роли которого выступает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края c ходатайством о продлении срока конкурсного производства банка на шесть месяцев. Информация об этом опубликована в ЕФРСБ.

Сообщается также, что комитет кредиторов «Новопокровского» отложил рассмотрение вопроса об утверждении скорректированной сметы текущих расходов на проведение мероприятий конкурсного производства на четвертый квартал 2020 года в размере 17,8 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, Банк России отозвал лицензию у ООО КБ «Новопокровский» в декабре 2017 года. Причиной стал факт ориентации бизнес-модели кредитной организации на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. В июне 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал банк банкротом. По данным суда, фактически единственным учредителем «Новопокровского» является Алексей Демьянов (93,3% доли в уставном капитале). Он приобрел банк в 2008 году якобы для кредитования фермеров. В сентябре прошлого года Тверской райсуд Москвы арестовал господина Демьянова по подозрению в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн руб.

Дмитрий Михеенко