В новогодние каникулы жители и гости Петербурга потратили на отдых более 2,3 млрд рублей

В дни новогодних каникул жители Петербурга и гости города потратили на отдых более 2,3 млрд рублей, что на 6% ниже уровня трат за аналогичный период год назад. В частности, снизились обороты ресторанного бизнеса, при этом продуктовый ритейл показал рост. Об этом свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ в период с 1 по 8 января 2021 года.

При этом в супермаркетах и продуктовых магазинах петербуржцы и приезжие потратили 1,9 млрд руб. — на 13% больше, чем за новогодние каникулы прошлого года. Средний чек в этой категории составил 580 руб. На 13% увеличились также расходы на такси, наземный городской и железнодорожный транспорт.

Оборот заведений общепита Петербурга, открывшихся лишь 4 января, упал год к году на 60%, а количество транзакций в них — на 22%. Траты на гостиницы оказались ниже на 23%, число операций — на 28%. Туристические агентства потеряли год к году в денежном выражении 40%.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что перед Новым годом петербуржцы активно покупали книги и аксессуары для авто, однако снизили траты на одежду.