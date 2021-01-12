Коронавирусом заразились более 75 тысяч нижегородцев

В Нижегородской области за последние сутки коронавирус COVID-19 диагностировали у 442 местных жителей, сообщили в оперштабе РФ. Таким образом, с начала пандемии общее число случаев заражения в регионе превысило 75,3 тыс.

Коронавирусом переболели и выздоровели более 67,6 тыс. нижегородцев, скончались 1,83 тыс. граждан. Сейчас лечение получают более 5,8 тыс. пациентов.

Всего в России к 12 января выявили более 3,44 млн случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2,82 млн граждан, скончались 62,8 тыс.

Анастасия Еремина